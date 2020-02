Birds of Prey, la critique du film

Publié le Lundi 10 février 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Vous allez quinner

Les années passent et Sylvain noie sa solitude dans les prostituées et les poupées gonflables. Mais il n'a jamais perdu l'espoir de trouver, un jour, sa Harley Quinn.Et même si la dernière en date sur laquelle il avait des vues lui a expliqué qu'elle préfèrerait s'envoyer le vrai Joker, voire même le personnage Razorback, plutôt que rester une minute de plus à discuter avec lui, Sylvain ne perd pas espoir.Il cherche sa Harley Quinn. En priant pour qu'elle ressemble à celle du film.