The Cycle : saison 2 pour ce FPS multijoueur

Publié le Mardi 11 février 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Vous aussi vous avez raté la saison 1 ?

The Cycle, développé par le studio Yager, se présente comme un "Quest Shooter Compétitif". Ou un PvEvP si vous préférez. Autrement dit, dans un joyeux bordel, vous collez des ennemis gérés par l'IA et des joueurs qui vont aussi s'entretuer... Vous pouvez toutefois vous allier avec pour combattre vos ennemis communs.Ce FPS multijoueur s'offre une saison 2. Deux versions de ce nouveau Pass de saison sont proposés : un gratuit, qui offre plus de 50 récompenses et un payant, qui donne accès à plus de 180 objets.Deux nouveaux personnages sont ajoutés, ce qui porte le total à 11 disponibles. Une nouvelle carte est également incluse.C'est sur PC que ça se passe. Et sur l' Epic Games Store plus précisément.