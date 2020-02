Bloodroots : un petit shoot nerveux sur PC, PS4 et Nintendo Switch

Publié le Mardi 11 février 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Fun et délirant

Développé par Paper Cult et prévu sur PC (via l'Epic Games Store), PS4 et Nintendo Switch, Bloodroots est un shoot en 3D isométrique, nerveux, rythmé et coloré.Trahi et laissé pour mort, Mr Wolf va se lancer dans une quête de vengeance, à la recherche de l'homme qui a tenté de le tuer.Un gameplay centré sur les combats et les combos, et hop, le tour est joué. C'est fun, délirant, gore et les graphismes de type dessin-animé font le job. Sortie prévue pour le 28 février