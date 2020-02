TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 se dévoile à nouveau

Publié le Mardi 11 février 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Du neuf avec du vieux

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 sera disponible le 19 mars 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, PC et sortira ultérieurement sur Nintendo Switch.En attendant, les développeurs de chez Kylotonn ont publié une nouvelle vidéo de leur jeu. Une vidéo de gameplay pour vomir en attendant le jeu, entrecoupée de quelques gros plans sur les culs des pilotes.Notez enfin que le jeu inclura des motos historiques, comme la Ducati 900, la MV Agusta 500 Three, la Norton NRS 588, la Suzuki XR69 et la Yamaha TZ 750.