One Punch Man : A Hero Nobody Knows, un dernier trailer pour la route

Publié le Mercredi 26 février 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Chauve qui peut

Le jeu One Punch Man : A Hero Nobody knows sortira sur PC, PS4 et Xbvox One le 28 février 2020. Soit dans deux jours. Bandai Namco et Spike Chunsoft s'associent pour nous proposer ici un jeu de combat/action en 3 contre 3 dans l'univers du désormais célèbre manga de One. On pourra y retrouver évidemment Saitama, fameux héros capable de terrasser n'importe quel ennemi en un seul coup de poing, ou encore Genos son apprenti, et même Fubuki, Sonic, ou le charismatique Roulettes Rider.Il sera possible de créer, customiser et faire évoluer son propre héros, puis combattre auprès des personnages de la série originale. Le but est de protéger les citoyens des attaques de monstres...Une dernière bande-annonce avant la sortie ?