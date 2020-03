Romance of The Three Kingdoms XIV est sorti sur PC et PS4

Publié le Lundi 2 mars 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Si vis pacem para bellum

Koei Tecmo Europe vient de sortir Romance of the Three Kingdoms XIV sur PC et PS4. Ce nouvel épisode de la série se déroule une fois de plus durant la chute de la dynastie Han en Chine antique. De la guerre aux affaires diplomatiques, tout passe par la prise de contrôle de territoires et par leur gestion. Les joueurs doivent faire preuve de stratégie pour étendre leur pouvoir à travers la Chine entière.La carte du pays est divisée en 46 villes et 340 régions, et chaque région apporte son lot de ressources et de revenus. A vous de les conquérir.Gestion des armées, combats tactiques, gestion des lignes d'approvisionnement de ses troupes, administration, logistique, recrutement... votre gouvernement devra tout prendre en compte.