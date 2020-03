Remothered: Broken Porcelain vous remet le trouillomètre à zéro

Publié le Lundi 2 mars 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

La flippette ?

Après Remothered : Tormented Fathers, sorti l'été dernier, Modus Games et Stormind Games développent actuellement Remothered: Broken Porcelain qui sortira cette année sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Ce jeu d'horreur inspiré par les classiques du cinéma tels que Rosemary's Baby, Les Oiseaux ou Psycho, vous entraîne dans l'auberge Ashmann où une nouvelle héroïne, Jennifer, doit combattre des forces surnaturelles...Une nouvelle vidéo en forme de carnet de développeurs a été dévoilée.