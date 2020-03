Kingdom Under Fire: The Crusaders, le remake sur Steam

Publié le Lundi 2 mars 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

16 ans après

Jeu de stratégie en temps réel sorti en 2004, Kingdom Under Fire: The Crusaders vient de ressortir sur PC, via Steam . Développé par Blueside, le jeu, initialement sorti sur Xbox, vous entraîne dans le monde de Bersia où vous allez diriger vos armées, menées par des héros aux capacités surnaturelles.Ce remake ajoute le contrôle au clavier et à la souris, des graphismes HD, et une meilleure fluidité.Il est vendu 19,99 €.