- Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 29 février 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Belle semaine

Divinity Original Sin Enhanced Edition est à -65% soit 13,99 €

Divine Divinity est à -90% soit 0,49 €

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition est à -82% soit 19,58 €

NieR Automata est à -50% soit 19,99 €

Final Fantasy XV est à -50% soit 17,49 €

Rise of the Tomb Raider est à -70% soit 8,99 €

Dragon Quest XI est à -50% soit 29,99 €

Just Cause 4 est à -78% soit 13,76 €

Life is Strange 2 est à -80% soit 3,99 €

Deep Rock Galactic est gratuit jusqu'à lundi 19h et à -50% soit 13,99 € ensuite

Pas de mal de jeux en soldes sur Steam également, avec notamment une grosse promotion sur les jeux Square Enix, ou les jeux Larian Studios, voire la série Mount & Blade.Bref, il y a des promos intéressantes. On vous laisse y jeter un oeil.Voici les jeux en soldes sur Steam cette semaine :Les jeux Larian Studios sont en soldes jusqu'à -90%Par exemple :Et d'autres encore...Les jeux Square Enix sont en soldes jusqu'à -90%Par exemple :Et d'autres encore...