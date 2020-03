Rune Factory 4 Special Edition est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 2 mars 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ta mère en maillot de bain

Rune Factory 4, spinoff de la série Story of Seasons, est déjà sorti en 2014 sur 3DS. Il vient d'être porté sur Nintendo Switch, en édition physique (en boîte, quoi).Ce JRPG a bénéficié de graphismes améliorés en HD, de l'ajout d'un nouveau mode "Newlywed" qui permet d'approfondir les relations entre personnages une fois qu'ils ont été mariés, de l'ajout d'un mode Enfer plus difficile, mais aussi de nouvelles scènes cinématiques.Cette édition présentée dans une boîte collector contient, en plus du jeu de base, un artbook de 160 pages au format A5, la bande originale officielle comprenant les 33 pistes du jeu original et 3 pistes inédites, mais également un DLC permettant d'afficher les personnages en maillots de bain. Ben oui, c'est un JRPG. Avec le J de Japon...