Top des ventes de jeux sur Steam

Publié le Lundi 2 mars 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Pas de quoi pavoiser

ARK: Genesis Season Pass NieR:Automata RimWorld - Royalty Wolcen: Lords of Mayhem ARK: Survival Evolved Expansion - Hearts of Iron IV: La Résistance Tom Clancy's Rainbow Six® Siege - Year 5 Pass Monster Hunter World: Iceborne Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

Comme chaque lundi, nous vous dévoilons le top des ventes de jeux vidéo sur Steam, pour la semaine écoulée. Et cette semaine encore, on a droit à des trucs bizarres. Pas moins de deux Season Pass et une extension sont dans le top 10...Comme quoi, les joueurs PC sont vraiment des gens étranges...Voici le top Steam :