- Roller Champions : inscrivez-vous pour l'alpha-test

Publié le Jeudi 5 mars 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Roller boules

Ubisoft Montréal, Ubisoft Winnipeg et Ubisoft Pune développent conjointement Roller Champions, un jeu PvP dans lequel deux équipes de trois joueurs s'affrontent dans des arènes. Les joueurs doivent réussir à récupérer un ballon et l'envoyer dans un cercle lumineux sur la piste.Sorte de Rollerball (ceux qui ont de la culture sauront de quoi je parle), le jeu s'offre une alpha fermée dès le 11 mars prochain. Elle permettra de découvrir l'arène Chichén Itzá, tester de nouveaux mouvements et personnaliser leur athlète.Inscriptions sur le site officiel du jeu.