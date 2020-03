Steam : les soldes de la mi-semaine

Publié le Jeudi 5 mars 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Castle of Illusion est à ne pas rater, surtout à ce prix

Yakuza Kiwami 2 est à -50% soit 14,99 €

Yakuza Kiwami est à -50% soit 9,99 €

Yakuza 0 est à -75% soit 4,99 €

Valkyria Chronicles est à -50% soit 9,99 €

Valkyria Chronicles 4 est à -66% soit 16,99 €

Binary Domain est à -80% soit 2,99 €

Shenmue I & II est à -75% soit 8,74 €

Castle of Illusion est à -75% soit 3,24 €

Allez, rapidement, avec un jour de retard parce qu'on avait trop de trucs hier pour vous en parler, on vous livre les soldes de la mi-semaine sur Steam.Vous avez, pour la plupart, jusqu'à demain soir 19h pour en profiter. Ça vous laisse largement le temps de cliquer sur certains titres et d'entrer le numéro de carte bleue de votre mère, de votre père, de votre femme ou n'importe quelle personne à qui vous l'avez piquée en douce...Voici les soldes actuelles sur Steam :Les jeux Sega sont en soldes :Et bien d'autres encore...Et bien d'autres jeux encore en soldes