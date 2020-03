(TEST) Nacon GM-110, une souris gaming vraiment pas chère et performante

Publié le Mercredi 4 mars 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une entrée de gamme réussie

Soyons sérieux deux minutes. Une souris vendue 15 €, c'est forcément de la merde. Jouer avec ça, c'est être ridicule lors de ses parties, c'est jeter de l'argent par la fenête. Mieux vaut se serrer un peu plus la ceinture, ou économiser un peu plus, pour mettre un peu plus cher et avoir une vraie souris digne de ce nom.Une souris gaming à 15 €, c'est juste n'importe quoi.Ah bon ?Et bien pas toujours. La preuve.