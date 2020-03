void tRrLM(); //Void Terrarium, un jeu d'aventure sur PS4 et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 4 mars 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Moi j'aime les jeux avec des petites filles

Dans notre grande série des titres de jeux à la con, la palme 2020 a de grandes chances de revenir à void tRrLM(); //Void Terrarium.Void tRrLM(); //Void Terrarium est un jeu d'aventure post-apocalyptique, contaminé par des champignons toxiques. Un robot de maintenance, errant, tombe sur Toriko, une jeune fille mourante. Elle est peut-être le dernier être humain sur Terre. Le robot va la soigner et en prendre soin, parcourant le monde et bravant ses dangers pour rapporter à Toriko de quoi survivre.Une bande-annonce a été dévoilée. Et même si elle ne montre pas grand-chose, elle est assez intrigante.