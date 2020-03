Curse of the Dead Gods : le Rogue-like désormais en accès anticipé

Publié le Mercredi 4 mars 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La malédiction débarque

On vous a déjà parlé de ce Rogue-like développé par Passtech Games et édité par Focus Home Interactive. Curse of the Dead God vient de sortir en accès anticipé sur Steam . Il vous en coûtera 14,99 € pour pouvoir y jouer.Vous allez parcourir un temple maudit dont les richesses corrompront votre âme jusqu'à la consummer totalement. Explorant le temple, en allant à chacune de vos nouvelles vies un peu plus loin, vous affronterez des fausses divinités, des monstres, récupèrerez des armes et des reliques, éviterez des pièges...Plus de 30 types de salles vous attendent, 9 styles de combat, et plus de 40 reliques.A découvrir, donc.