(TEST) Overpass (PC, PS4, Xbox One)

Publié le Mardi 3 mars 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Quad neuf docteur ?

Dans la lignée des Mudrunners et autres jeux dans lesquels on demande aux joueurs de réfléchir autant que d'appuyer sur la pédale de l'accélérateur virtuel, Overpass vous met aux commandes de buggies et de quads.Vous allez devoir franchir des obsctacles assez cotons pour certains, et ne pas négliger pour autant la vitesse.Ça va vous changer de votre dernière excursion à la con au Club Med' de Ouarzazate.