- Death Stranding sur PC le 2 juin prochain

Publié le Mardi 3 mars 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Zut, pile le jour où j'ai cours de poney !

Death Stranding, l'ersatz de jeu que les joueurs en mal d'imagination et en panne de goût considèrent comme un chef d'oeuvre, et qu'ici, nous avons considéré comme une merde , sortira le 2 juin prochain sur PC, après avoir étalé sa médiocrité sur PS4.Il sera disponible sur Steam et sur l'Epic Games Store, mais aussi en boîte. Cette version PC proposera un mode photo, une plus grande fluidité et la prise en charge des écrans ultra larges. Il aura aussi du contenu exclusif en collaboration avec le jeu Half-Life. Ce contenu spécial n'a pas été dévoilé, mais on peut sans doute s'attendre à une tenue à la con ou une barre à mine dédicacée.Enfin, le jeu PC proposera une sélection d'images tirées de l'artbook digital, mais aussi la bande-son numérique, des objets cosmétiques ou, pour l'édition physique, un boîtier métal.On en salive déjà d'envie.