- Help Will Come Tomorrow : survie en Sibérie

Publié le Mardi 3 mars 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On va tous mourir !

Klabater et Arclight Creations développent actuellement Help Will Come Tomorrow sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Le jeu est prévu pour une sortie au 21 avril 2020.Help Will Come Tomorrow vous plonge au début de la Révolution d’Octobre, en pleine Sibérie. Après la catastrophe du train Trans-sibérien, un groupe de passagers doit survivre dans cette région particulièrement hostile. Si le froid ne tue pas les survivants, ce peut être le cas des animaux sauvages...Vous allez devoir gérer ce groupe de 9 survivants, dans ce jeu narratif, et utiliser les compétences de chacun. La survie passera aussi par la bonne entente entre les membres du groupe. Pas facile quand on a des pro-révolution et des pro-tsar au même endroit...Le jeu a lancé un Kickstarter et espère récolter quelques 11 000 €. Filez-leur un coup de main, ça a l'air sympa. En plus une démo est disponible.