- Builders of Egypt: Prologue, un Sim City sur le Nil

Publié le Mardi 3 mars 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Crâne rasé et tongs en rotin

Builders of Egypt est un jeu de construction et de gestion qui vous propose de développer votre ville sur les bords du Nil.Une sorte de démo, baptisée "Prologue", vient de sortir gratuitement sur Steam . En accès anticipé. Du coup, une démo en accès anticipé, c'est quoi ? Une pré-démo ? Une alpha démo ?En tout cas, vous devrez créer des quartiers, gérer les interactions entre chaque, améliorer les routes, développer l'économie, mais aussi faire avec les religions, les crises politiques, et j'en passe.Moi, tant qu'on se balade en pagne, ça me va.