(TEST) Psykio Shooting Stars Bravo (Nintendo Switch)

Publié le Lundi 2 mars 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le fin du shoot'em up

Compilation de 6 shoot'em up créés dans les années 90par le studio Psykio et remis au goût du jour sur Nintendo Switch, Psykio Shooting Stars Bravo fait suite à Psykio Shooting Stars Alpha...Nous l'avons testé. Du moins Corentin l'a testé. Entre pannes Internet, gastro foudroyante de son chien, intoxication alimentaire et rupture sentimentale, il a tenté tant bien que mal de se refaire une santé avec ce jeu.Et finalement, ça a marché, semble-t-il...