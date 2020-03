- Monster Truck Championship : un nouveau jeu de massacre automobile

Publié le Mardi 3 mars 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Roule, ma poule...

Voilà longtemps que l'on n'avait pas eu le droit à un jeu de Monster Truck, ces énormes bagnoles aux énormes roues et aux moteurs surpuissants, souvent utilisés dans les shows pour rouler sur d'autres voitures et les écrabouiller allègrement à grands renforts d'accélérations ultrabruyantes...Nacon et le studio Teyon développent actuellement Monster Truck Championship, prévu pour cet automne sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Le jeu proposera 25 circuits aux USA, pays où l'épreuve est reine, avec la possibilité de faire du freestyle, des destructions, des courses... un mode en ligne sera également de la partie, jusqu'à 8 joueurs.18 véhicules, personnalisables, seront proposés, et vous pourrez en changer les réglages selon vos besoins et votre mode de conduite.Bon. Vu la vidéo, y'a encore un peu de boulot sur les graphismes et les textures. Mais on attend de voir ce que ça va donner au final pour vomir ou tout garder entre les dents.