Top des ventes de jeux vidéo en France

Comme d'habitude, cette semaine, le SELL nous dévoile le top des ventes de jeux vidéos en France et il s'agit de la 8ème semaine de l'année 2020.La Nintendo Switch s'offre 100% du podium des ventes pour cette fois-ci, avec des vieux jeux... et on attend toujours les titres qui vont pouvoir venir chambouler un peu tout ça, sur ce début d'année vraiment tristounet en termes de sorties et d'intérêt vidéoludique en général.Autrement dit, on se fait quand même bien chier question nouveautés.En attendant, voici le top des ventes en France pour la semaine du 17 au 23 février :