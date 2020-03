- Artemis Fowl débarque au cinéma

Publié le Mardi 3 mars 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Descendant d’une longue lignée de génies du mal, le jeune et richissime Artemis Fowl – 12 ans et déjà doté d’une intelligence hors du commun – se lance à la recherche de son père mystérieusement disparu, aidé de Butler, son fidèle garde du corps. La piste l’amène à découvrir une civilisation souterraine très ancienne et très avancée, le Peuple des Fées. Pour Artemis, il ne fait aucun doute que ce monde secret est lié à la disparition de son père. Pour le retrouver, il met au point un plan aussi astucieux que risqué, où intelligence et vivacité d’esprit rivalisent, afin d’affronter ces mystérieuses et puissantes créatures…