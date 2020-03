- Valorant, un FPS gratuit signé Riot Games

Publié le Mardi 3 mars 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Comme un air de déjà-vu

Riot Games, connu pour l'énorme succès de son MOBA League of Legends, sortira au cours de cet été un FPS baptisé "Valorant".Présenté comme un jeu de tir tactique, il sera gratuit et opposera deux équipes de cinq joueurs, lors de parties en 13 manches gagnantes.Destiné à faire de l'ombre à Overwatch et s'inspirant de Call of Duty, le jeu proposera d'incarner des agents surnaturels, issus de divers endroits du globe, chacun doté de compétences particulières.Sortie sur PC uniquement, pour le moment.