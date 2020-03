Dreadlands : tactique en post-apo

Publié le Mercredi 4 mars 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Sauvage et violent

Développé par le studio indépendant Fastshark, Dreadlands est un jeu de combat tactique au tour par tour qui se déroule dans un monde post-apocalyptique.Il sortira sur Steam le 10 mars prochain.Vous allez créer votre gang dans un monde sauvage et violent, et diriger votre groupe de guerriers, envoyés à travers les contrées environnantes pour combattre les autres factions et récupérer des ressources.Le jeu proposera du solo mais aussi du PvP en ligne ou en écran partagé.