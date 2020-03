Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution pour le 24 mars

Publié le Mercredi 4 mars 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte...

Ce qu'il y a de bien, avec les jeux Yu-Gi-Oh!, c'est qu'ils ont des noms complètement alambiqués, et à rallonge, juste pour vous signaler ce que tout le monde sait déjà : il s'agit d'un putain de jeu de cartes et puis c'est tout.Ça reste un jeu de cartes culte, je vous le concède. En tout cas, le nouveau jeu issu de la licence sera Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution et sortira le 24 mars prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Déjà sorti sur Nintendo Switch, le jeu s'offrira une mise à jour gratuite intégrant de nouvelles cartes et du nouveau contenu supplémentaire.Les joueurs pourront créer leurs propres decks à partir d'une sélection de plus de 10 000 cartes. Plus de 900 nouvelles seront incluses dans cette mise à jour.