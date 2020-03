- Destiny 2 : La Saison des Dignes pour le 10 mars

Publié le Mercredi 4 mars 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Dignes ding dong ?

La saison 10 de Destiny 2, baptisée La Saison des Dignes, débarquera le 10 mars à 19h. Cette saison marque le retour du mode Le Jugement d'Osiris. Le Jugement d'Osiris est un mode PvP en 3 contre 3 et débarquera avec quelques armures, quelques armes et plusieurs cartes issues du premier jeu Destiny, à savoir le Chaudron, l'Exode bleu et Anomalie.La Saison des Dignes débarque égakement avec un nouveau pass saisonnier et des récompenses, un événement saisonnier gratuit des Jeux des Gardiens, un nouveau scénario pour continuer l'histoire de Destiny et combattre aux côtés de Raspoutine pour sauver la dernière Cité ainsi qu'un nouvel artefact saisonnier, de nouveaux mods et de nouvelles améliorations des combats...Cette nouvelle saison se terminera le 10 juin prochain.