Half-Life Alyx : découvrez le gameplay du jeu en 3 nouvelles vidéos

Publié le Mercredi 4 mars 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Intérêt zéro ?

Tout le monde s'excite sur la prochaine sortie d'Half-Life Alyx, le prochain jeu signé Valve, et nombreux sont ceux qui bavent d'impatience. Avant de découvrir qu'il s'agit d'un jeu VR uniquement sur PC et que la VR sur PC, c'est devoir s'acheter un putain de PC puissant et un casque qui tape dans les 600 boules. Ce qui fait, au final, un peu cher le jeu, vous en conviendrez... Le jeu, lui, sera vendu 50 € !En tout cas, Half-Life Alyx est toujours prévu pour le 23 mars. Et trois nouvelles vidéos de gameplay ont été dévoilées. On y remarquera surtout qu'Alyx a perdu ses bras. Un peu comme Rayman.Enfin bref, ça m'en bouge une sans toucher l'autre. Et sinon, Half-Life 3 ? On se sort les doigts du cul ou on les laisse au chaud encore un moment ?