PlayStation Now : plein de nouveaux jeux en mars

Publié le Mercredi 4 mars 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Shadow of the Tomb Raider (jouable jusqu’au 31 aout 2020)

Control (jouable jusqu’au 31 aout 2020)

Wolfenstein 2: The New Colossus

Nascar Heat 3

Dead or Alive 5 Last Round

Toukiden Kiwami

Nights of Azure

Romance of the Three Kingdoms 13

Toukiden 2

Warriors All-Stars

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Playerunknown's Battlegrounds

Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots (PS3)

De nouveaux jeux vont s'ajouter au catalogue du PlayStation Now. On vous le rappelle, le PlayStation Now est un service d'abonnement qui vous permet de jouer à des jeux PS2, PS3 et PS4 sur votre PS4 mais aussi sur votre PC.Ces jeux, stockés sur les serveurs de Sony, peuvent soit être joués en streaming, via le cloud, soit téléchargés.Plus de 700 titres sont actuellement disponibles, dont plus de 300 jeux PS4.Voici les nouveaux titres du mois de mars :D'autres jeux, eux, quittent le PS Now :