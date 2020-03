The Division 2 Warlords of New York est disponible

Publié le Mercredi 4 mars 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un jour, j'irai à New York avec toi

La nouvelle extension pour The Division 2, intitulée Warlords of New York, est désormais disponible sur PC, PS4 et Xbox One.Uniquement accessible aux joueurs ayant atteint le niveau 30 et le World Tier 5. Une nouvelle édition du jeu de base, pour les nouveaux joueurs, est également proposée. Elle inclue Warlords of New York et un boost pour atteindre directement le niveau 30.Cette extension scénarisée permet de découvrir une nouvelle zone de New York. Cette chasse à l'homme vous met sur les traces d'Aaron Jeener, un ancien agent devenu renégat. Warlords of New York débute huit mois après les événements qui se sont déroulés dans le premier opus.Enfin, l'ajout de Saisons d'une durée de 3 mois est également une nouveauté de cette extension : de nouvelles campagnes narratives seront ajoutées, de nouvelles cibles et des récompenses uniques.