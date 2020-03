- The End of the Sun : un jeu de fantasy slave

Publié le Jeudi 5 mars 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Kickstartez !

The End of the Sun est un jeu d'aventure en vue subjective, développé par Jakub Machowski, ert qui vous entraîne dans l'univers fantastique des mythes slaves...Ce jeu d'exploration et de puzzles vous fera découvrir les légendes slaves au travers de la culture de ces pays, de la vie des habitants, mais aussi d'évènements mystiques...Le jeu est pérvu sur PC, dans un premier temps, mais sortira aussi sur PS4 et Xbox One. Un Kickstarter sera bientôt lancé.A suivre, donc.