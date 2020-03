Baron: Fur is Gonna Fly, un petit shoot aérien multi sur PC, Xbox One et Nintendo Switch

Publié le Jeudi 5 mars 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Dog Fight

Baron: Fur is Gonna Fly est un shoot multijoueur qui vient de sortir sur PC , Xbox One et Nintendo Switch. Jouable jusqu'à 8 joueurs, vous allez combattre avec des avions inspirés des premiers appareils de la Premier Guerre Mondiale, et tenter d'abattre vos adversaires.Chacun pour soi, chacun ses propres armes et ses propres bonus, et c'est parti pour des affrontements sans pitié.Le jeu est proposé à environ 17 € et propose 4 avions, chacun avec ses particularités, 8 personnages, 13 armes spéciales.