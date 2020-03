- Black Desert Online : O’dyllita, la nouvelle mise à jour gratuite

Publié le Jeudi 5 mars 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Gratuit, c'est le mot à retenir

Kakao Games et Pearl Abyss sortiront dans le courant de l'année la mise à jour O’dyllita pour Black Desert Online. Gratuite, cette mise à jour permettra d'explorer une nouvelle région. Des vallées arides et rocheuses peuplées par les Olluns en passant par les ruines d'une cité antique habitée par le peuple Ahib dans la forêt d'O'dyllita, les joueurs pourront partir à la recherche de nouveaux défis qui les mèneront à de nouvelles récompenses.Les plus doués pourront alors se fabriquer une nouvelle armure, l'armure Blackstar, en collectant divers matériaux dans cette nouvelle région.Allez hop, bande-annonce.