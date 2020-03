Jumanji Next Level, bientôt dans votre salon

Publié le Vendredi 27 mars 2020 à 09:45:00 par Sylvain Morgant

Vous n'avez de toute façon rien de mieux à faire







Alors que tout le monde est confiné chez soi, à télétravailler et s'occuper des enfants (ce qui vaudra aux parents tout un tas de mots d'excuses auprès des professeurs, car le problème, ce ne sont sans doute pas les méthodes de l'enseignant mais bien vos sales gosses mal éduqués), le monde du cinéma continue de tourner tant bien que mal.De notre coté, à la rédaction tout se passe bien. Enfin à peu près bien, Cedric m'a demandé de vérifier sur Pornhub était bien gratuit en ce moment et je commence à avoir mal aux poignets. Et j'ai plus de mouchoir…Alors donc que les sorties au cinéma s'annulent ou sont décalées les unes après les autres, Black Window et Wonder Woman sont par exemple reportées (comme quoi les bonnes femmes c'est toujours en retard), les sorties des Blu-Ray et DVD sont elles aussi reportées.Il ne reste donc plus que la VOD et les achats digitaux pour profiter des films.Ça tombe bien, les 2 et 8 avril prochains verront la sortie de Jumanji Next Level, suite de Jumanji Welcome to Jungle, suite de Jumanji.On retrouvera Dwayne Johnson, Awkwafina, Danny DeVito, Jack Black, Kevin Hart, Danny Glover, Karen Gillan (soit la plus belle rousse du monde), Nick Jonas (aka tête de con dixit Cédric depuis que l'une de ses filles à rempli sa chambre de posters à son effigie) dans des aventures palpitantes où nos amis devront tout tenter pour aller sauver l'un d'eux.Et pour le plaisir, voici quelques petites vidéos inédites pour vous mettre en appétit :