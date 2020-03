(TEST) Sound Blaster G3 : un ampli indispensable sur PC, Nintendo Switch et PS4

Publié le Jeudi 26 mars 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Exceptionnel

Je vais êtes tout à fait honnête : j'ai toujours eu un petit faible pour les produits Creative Sound Blaster. Depuis toujours, j'utilise des cartes son Sound Blaster. Et malgré les fréquents "aujourd'hui plus besoin de carte son, les ordis font ça très bien tout seuls...", j'ai toujours opté pour ma petite Sound Blaster bien câlée dans mon boîter PC.Curieux de leur G3, dédié aux PC, PS4 et Nintendo Switch, je n'en attendais pourtant pas grand-chose. Avec cette petite pensée que Creative surfait sur la vague de la popularité de Nintendo pour placer un produit pas forcément utile...Je me trompais.Le Creative Sound Blaster G3 est une tuerie. A un prix abordable, vu le rapport qualité/prix. Mieux : c'est un indispensable. Vous allez vraiment sentir la différence.