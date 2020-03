World of Tanks et World of Warships offrent 15 jours premium

Publié le Jeudi 26 mars 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Ça occupe...

Confinement oblige, les ventes de consoles et de jeux vidéo explosent... tout comme les utilisateurs sur les jeux gratuits. Et World of Tanks Blitz sur mobile, World of Tanks, et World of Warships sur PC profitent de cette situation bien malgré eux... mais pour leur plus grand plaisir.Et pour le nôtre aussi, cela dit, puisque Wargaming vient de décider d'offrir 15 jours prémium sur ces trois jeux.World Of Tanks PCWorld of Tanks Blitz (mobile)World Of Warships - PC