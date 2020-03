The Council : Episode 1 est disponible gratuit sur PlayStation 4, Xbox One et PC

Publié le Jeudi 26 mars 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Secrets d'Etat...

Sorti fin 2018, The Council vous place dans la peau d'un personnage membre d'une société secrète, à la fin du XVIIIème siècle.Vous êtes Louis de Richet et l'énigmatique Lord Mortimer vient de vous inviter dans son domaine, sur une petite île isolée au large de l'Angleterre. D'autres invités, tels que Napoléon Bonaparte ou George Washington sont présents. Vous allez surtout chercher à retrouver votre mère, disparue sur cette mystérieuse île.Le jeu est divisé en quatre épisodes. Focus Home Interactive vient de rendre gratuit le premier, sur PS4, Xbox One et PC.J'avoue, on est loin des jeux gratuits offerts par certains éditeurs pour aider les joueurs à supporter le confinement. Mais c'est déjà ça.