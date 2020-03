Grand Guilds : Un RPG à cartes sur Nintendo Switch et PC

Publié le Vendredi 27 mars 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Héroïque

Venu tout droit des Philippines, édité par Keybol Games et développé par Drix Studios, Grand Guilds est un RPG au tour par tour, qui utilise des mécaniques de combat à base de cartes.Vous incarnez Eliza, qui après une longue mission d'un an, revient dans sa cité d'Ozryn. Quand des créatures mystérieuses attaquent la ville, vous réunissez une équipe pour les combattre et pour traquer la source de cette invasion.Des quêtes, de la magie, une ambiance fantasy, un mélange occident/manga, bref, Grand Guilds est désormais disponible sur Nintendo Switch , pour 17,99 €. Il est aussi disponible (moins cher) sur PC, via Steam