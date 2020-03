Obey me : un jeu ''holypunk''

Publié le Lundi 30 mars 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

C'est un ordre

Développé par Error 404 Game Studios et édité par Blowfish Studios, Obey Me se présente comme un "Holypunk" brawler en coop.Vous allez être propulsé en pleine guerre entre les armées des anges et les légions des démons. Vous allez incarner Vanessa Held, une humaine qui se bat pour sauver les âmes humaines, avec son chien de l'enfer, Monty.Le jeu sort le 21 avril sur PC via Steam, PS4 et Xbox One, et une version Nintendo Switch est prévue pour plus tard dans l'année.