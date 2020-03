Gog.com : dernier appel pour les soldes du printemps !

Publié le Samedi 28 mars 2020 à 11:43:13 par Cedric Gasperini

Viiiiite !

Akalabeth: World of Doom

Alder's Blood Prologue

Beneath a Steel Sky

Bio Menace

Builders of Egypt: Prologue

CAYNE

Doomdark's Revenge

Eschalon: Book I

Flight of the Amazon Queen

GWENT: The Witcher Card Game

Hello Neighbor Alpha Version

Jill of the Jungle: The Complete Trilogy

Legend of Keepers: Prologue

Lords of Midnight, The

Lure of the Temptress

Overload - Playable Teaser

POSTAL: Classic and Uncut

Sang-Froid: Tales of Werewolves

Shadow Warrior Classic Complete

Stargunner

Sunrider: Mask of Arcadius

Teenagent

Treasure Adventure Game

Tyrian 2000

Ultima™ 4: Quest of the Avatar

Ultima™ Worlds of Adventure 2: Martian Dreams

Worlds of Ultima™ : The Savage Empire

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Baldur's Gate: Siege of Dragonspear

Baldur's Gate: Siege of Dragonspear - Digital Deluxe Edition

Baldur's Gate: Faces of Good and Evil

Baldur's Gate Enhanced Edition Official Soundtrack

Baldur's Gate II Enhanced Edition Official Soundtrack

Icewind Dale: Enhanced Edition

Icewind Dale Enhanced Edition Official Soundtrack

Neverwinter Nights: Enhanced Edition

Neverwinter Nights: Enhanced Edition Digital Deluxe Edition

Neverwinter Nights: Darkness Over Daggerford

Neverwinter Nights: Heroes of Neverwinter

Neverwinter Nights: Infinite Dungeons

Neverwinter Nights: Pirates of the Sword Coast

Neverwinter Nights: Tyrants of the Moonsea

Neverwinter Nights: Wyvern Crown of Cormyr

Neverwinter Nights: Darkness Over Daggerford Official Soundtrack

Neverwinter Nights: Enhanced Edition Official Soundtrack

Neverwinter Nights: Premium Adventures Official Soundtrack

Neverwinter Nights: Tyrants of the Moonsea Official Soundtrack

Planescape: Torment: Enhanced Edition

Planescape: Torment: Enhanced Edition Official Soundtrack

Siege of Dragonspear Enhanced Edition Official Soundtrack

Albion

Anvil of Dawn

Archimedean Dynasty

Battle Isle Platinum (includes Incubation)

Battle Isle: The Andosia War

Brothers in Arms: Earned in Blood™ est à 0,79 €



Brothers in Arms: Hell's Highway™ est à 1,49 €



Brothers in Arms: Road to Hill 30™ est à 0,79 €

Crusaders of Might and Magic

Driver®: Parallel Lines

Far Cry®

Far Cry® 2: Fortune's Edition

Heritage of Kings: The Settlers™

Heroes Chronicles: All Chapters

Heroes of Might and Magic® 5: Bundle

Imperialism

Imperialism 2: The Age of Exploration

Panzer General 2

Panzer General 3D Assault

POD Gold

Prince of Persia : L'Âme du guerrier est à 2,39 €

Rayman 3: Hoodlum Havoc

Settlers® 3: Ultimate Collection

The Settlers®: Bâtisseurs d'Empire - Gold Edition

Shadow Watch

Silent Hunter® 2

Speed Busters: American Highways

The Settlers® 2: 10th Anniversary

The Settlers® 2: Gold Edition

The Settlers® 4: Gold Edition

Tom Clancy's Ghost Recon®

Tom Clancy's Rainbow Six®

Tom Clancy's Splinter Cell®

Warlords Battlecry

Warlords Battlecry 2

World in Conflict: Complete Edition

Anno 1404: Gold Edition

Assassin's Creed®: Director's Cut est à 2,39 €



Beyond Good & Evil™ est à 1,19 €



Prince of Persia est à 2,39 €



Prince of Persia : Les Deux Royaumes est à 2,39 €

Prince of Persia : Les Sables du temps est à 2,39 €

Rayman 2: The Great Escape est à 1,99 €



Rayman Origins est à 2,39 €

Rayman contre les Lapins Crétins

Rayman® Forever est à 1,99 €

Animation Arts Collection

Killer is Dead: Nightmare Edition

Lost Horizon

Lost Horizon 2

Lost Horizon Double Pack

Metro 2033 Redux

Metro: Last Light Redux

Outward

Pathfinder: Kingmaker - Explorer Edition

Pathfinder: Kingmaker - Royal Edition

Pathfinder: Kingmaker - Imperial Edition Bundle

Pathfinder: Kingmaker - Beneath The Stolen Lands

Pathfinder: Kingmaker - Season Pass Bundle

Pathfinder: Kingmaker - The Wildcards

Pathfinder: Kingmaker - Varnhold's Lot

Risen

Risen 2: Dark Waters

Risen 2: Dark Waters Gold Edition

Risen 2: Dark Waters Gold Edition Upgrade

Risen 3: Titan Lords

Risen 3: Titan Lords - Complete Edition

Risen 3: Titan Lords - Upgrade to Complete

Sacred 2 Gold

Saints Row IV: Game of the Century Edition

Saints Row: Gat out of Hell

Saints Row: Gat Out of Hell - Devil's Workshop Pack

Saints Row: The Third - The Full Package

Secret Files 2: Puritas Cordis

Secret Files 3

Secret Files: Sam Peters

Secret Files: Tunguska

Deadlight: Director's Cut est à 2,39 €

Saints Row 2

Diablo + Hellfire est à 7,49 €

GreedFall

GreedFall - Adventurer’s Gear DLC

Lords of Xulima

Lords of Xulima - Deluxe Edition

Lords of Xulima Deluxe Edition Upgrade

Avernum 2: Crystal Souls

Avernum 3: Ruined World

Avernum 3: Hint Book & Extras

Avernum: Escape From the Pit

Avernum: The Complete Saga

Fell Seal: Arbiter's Mark

They Are Billions

Frostpunk

Lords of the Fallen Game of the Year Edition

Return to Castle Wolfenstein

Wolfenstein 3D + Spear of Destiny est à 4,39 €



Wolfenstein: The New Order est à 9,99 €



Wolfenstein: The Old Blood est à 9,99 €



Wolfenstein: The Two Pack est à 14,99 €

Dragon Age™: Origins - Ultimate Edition est à 5 €

The Bureau: XCOM® Declassified™

XCOM: Enemy Unknown Complete Pack est à 5,99 €

XCOM® 2

X-Com: Apocalypse

X-Com: Enforcer

X-Com: Interceptor

X-COM: Terror from the Deep

X-Com: UFO Defense

Broforce

Shadow Warrior (2013)

Shadow Warrior 2 Deluxe

Shadow Warrior 2 Deluxe Upgrade

Shadow Warrior Classic Redux

Betrayal at Krondor Pack

The Legend of Heroes: Trails in the Sky

The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC

The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel

A.D. 2044

Bear With Me: The Complete Collection

Botanicula

D: The Game

DISTRAINT 2

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Sherlock Holmes: Nemesis - Remastered

Sherlock Holmes: Secret of the Silver Earring

Sherlock Holmes versus Jack the Ripper

Sherlock Holmes and The Hound of The Baskervilles

Styx: Shards of Darkness

Styx: Master of Shadows

Disco Elysium

Thronebreaker: The Witcher Tales

Hellblade: Senua's Sacrifice

Dying Light: The Following – Enhanced Edition est à 14,99 €

Dracula Origin

Eternam

EXAPUNKS

Her Story est à 2,09 €

In the Shadows

Incredipede

Jenny LeClue - Detectivu

Journey to the Center of the Earth

Journeyman Project 1: Pegasus Prime, The

Journeyman Project 2: Buried in Time, The

Journeyman Project 3: Legacy of Time, The

Lake Ridden

Lumo

Lumo - Deluxe Edition

Magrunner: Dark Pulse

Mission Critical

Never Alone Arctic Collection

Pilgrims

Quern - Undying Thoughts

Reah: Face the Unknown

Schizm: Mysterious Journey

Spellcasting 1+2+3

Superhero League of Hoboken

The Dame Was Loaded

The Humans Bundle

The Next BIG Thing

The Tiny Bang Story

Time Gentlemen, Please! + Ben There, Dan That!

TSIOQUE

TSIOQUE - Digital Artbook

Slime Rancher

Wanderlust Travel Stories

DISTRAINT: Deluxe Edition

Obduction ®

Army Men

Army Men II

Army Men RTS

Army Men: Toys In Space

Army Men: World War

Battle Brothers

BATTLETECH

BATTLETECH - Digital Deluxe Content

BATTLETECH - Flashpoint

BATTLETECH - Mercenary Collection

BATTLETECH - Season Pass

BATTLETECH - Shadow Hawk Pack

BATTLETECH - Urban Warfare

Battlevoid: Harbinger

Children of Zodiarcs

Children of Zodiarcs Collector's Edition

Children of Zodiarcs Collector's Upgrade

Disciples 2 Gold

Disciples: Sacred Lands Gold

Door Kickers

Door Kickers: Action Squad

Door Kickers: Action Squad Two-pack

Frozen Cortex

Frozen Cortex Mega Tier

Frozen Cortex Ultimate Tier

Frozen Synapse

Frozen Synapse 2

Frozen Synapse: Red

Invisible Inc.

Ironclad Tactics Deluxe Edition

Mutant Year Zero: Road to Eden - Deluxe Edition

Mutant Year Zero: Road to Eden - Fan Edition

Mutant Year Zero: Road to Eden - Fan Edition Upgrade

Mutant Year Zero: Seed of Evil

Tharsis

Age of Civilizations II

Age of Wonders

Age of Wonders 2: The Wizard's Throne

Age of Wonders 3

Age of Wonders 3 - Deluxe Edition Upgrade

Age of Wonders 3 - Eternal Lords

Age of Wonders 3 - Golden Realms

Age of Wonders 3 Deluxe Edition

Age of Wonders: Planetfall

Age of Wonders: Planetfall - Deluxe Edition

Age of Wonders: Planetfall - Deluxe Edition Content Pack

Age of Wonders: Planetfall - Premium Edition

Age of Wonders: Shadow Magic

Banner Saga

Banner Saga 2

Banner Saga 2 - Deluxe Edition

Banner Saga 3

Banner Saga 3: Deluxe Edition

Banner Saga 3: Eternal Arena

Banner Saga 3: Legendary Edition

Banner Saga 3: Survival Mode

CivCity: Rome

Europa Universalis

Europa Universalis II

Europa Universalis III Complete

Europa Universalis III: Collection Upgrade

Europa Universalis: Rome Gold

For The Glory: A Europa Universalis Game

Sid Meier's Civilization IV®: The Complete Edition est à 5 €

Sid Meier’s Railroads!

Victoria Complete

Victoria II - Sprite Pack

Victoria II: Civil War Edition

Victoria II: Heart of Darkness

BATTLETECH - Digital Deluxe Edition

Invisible Inc: Contingency Plan

Mutant Year Zero: Road to Eden

Rise of Industry

Rise of Industry: 2130

Warhammer 40,000: Mechanicus

Warhammer 40,000: Mechanicus - Heretek

Warhammer 40,000: Mechanicus - Heretek+ Edition

Warhammer 40,000: Mechanicus - Omnissiah Edition

Xenonauts

Sid Meier's Civilization® III Complete

Sid Meier’s Pirates! est à 2,19 €

Cities in Motion

Cities in Motion Collection

Cities in Motion Collection Upgrade

Cook, Serve, Delicious!

Cook, Serve, Delicious! 2!!

Cook, Serve, Delicious! 3?!EN DEV

Darkstar One

Dawn of Man

Evil Bank Manager

FoundationEN DEV

Heritage of Kings: The Settlers™

Human Resource Machine

Incredipede

Jalopy

Locomotion, Chris Sawyer's

Mini Metro

PC Building Simulator

PC Building Simulator - Overclocked Edition Content

PC Building Simulator - Razer Workshop

PC Building Simulator - Republic of Gamers Workshop

Pizza Connection

Pizza Connection 2

Pizza Connection 3

Pizza Connection 3 Soundtrack Edition

Prison Architect

Project Hospital

Railroad Tycoon 2 Platinum

Railroad Tycoon 3

Rebuild 3: Gangs of Deadsville

RollerCoaster Tycoon 2: Triple Thrill Pack

RollerCoaster Tycoon: Deluxe

Space Colony HD

Stronghold Crusader HD

Stronghold HD

The Colonists

The Settlers®: Bâtisseurs d'Empire - Gold Edition

The Settlers® 2: 10th Anniversary

The Settlers® 2: Gold Edition

Settlers® 3: Ultimate Collection

The Settlers® 4: Gold Edition

Townsmen - A Kingdom Rebuilt

Train Valley

Train Valley - Germany

Train Valley 2

Train Valley 2 - Passenger Flow

House Flipper

Garden Flipper

Stardew Valley

Capitalism 2

Capitalism Plus

Restaurant Empire

Democracy 3

Democracy 3: Africa

Democracy 3: Clones and Drones

Democracy 3: Electioneering

Democracy 3: Extremism

Democracy 3: Social Engineering

Project Highrise

Project Highrise: Architect's Edition

Project Highrise: Brilliant Berlin

Project Highrise: Las Vegas

Project Highrise: London Life

Project Highrise: Miami Malls

Project Highrise: Tokyo Towers

BioShock Infinite Complete Edition

BioShock™ 2 Remastered est à 5 €



BioShock™ Remastered est à 5 €

Blood 2: The Blood Group

Call of Juarez est à 1,99 €



Call of Juarez: Bound in Blood est à 2,49 €



Call of Juarez: Gunslinger est à 5 €



Crysis Warhead® est à 4,59 €

Crysis® est à 4,59 €

Doom 3: BFG Edition

F.E.A.R. 2: Project Origin + Reborn est à 3,39 €

F.E.A.R. Platinum est à 2,19 €

FireStarter

Immortal Redneck

Postal 2: Paradise Lost

Quake 4

Quake II: Quad Damage

Quake III: Gold

Quake: The Offering

Serious Sam: The First Encounter

Serious Sam: The Second Encounter

Warhammer 40,000: Fire Warrior

SUPERHOT

The Suffering

The Suffering: Ties That Bind

Tower of Guns

Ultimate DOOM, The est à 2,69 €

Venom. Codename: Outbreak

DOOM II + Final DOOM est à 4,39 €

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition est à 2,69 €

Witcher 3: Wild Hunt, Pass Extensions

Pillars of Eternity: Definitive Edition

Pillars of Eternity: Hero Edition

Pillars of Eternity: The White March - Expansion Pass

Pillars of Eternity: The White March - Part I

Pillars of Eternity: The White March - Part II

Elder Scrolls Adventures: Redguard, The

Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition, The

Elder Scrolls IV: Oblivion - Game of the Year Edition Deluxe, The

The Surge

The Surge 2

An Elder Scrolls Legend: Battlespire

Anvil of Dawn

Balrum

Bound By Flame est à 2,79 €

Darkest Dungeon®

Deathtrap

Drakkhen

Driftmoon

DROD 1+2+3

DROD 4: Gunthro and the Epic Blunder

DROD RPG: Tendry's Tale

DROD: The Second Sky

Druidstone: The Secret of the Menhir Forest

Dungeon Rats

Elminage Gothic

Eschalon: Book II

Eschalon: Book III

Grandia II Anniversary Edition

Legend of Grimrock

Legend of Grimrock 2

Mary Skelter: Nightmares

Revenant

Sacred Gold

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

The Age of Decadence

Tyranny - Standard Edition

Tyranny - Gold Edition

Tyranny - Deluxe Edition

Tyranny - Deluxe Edition Upgrade

Tyranny - Bastard's Wound

Tyranny - Portrait Pack

Tyranny - Tales from the Tiers

Unrest

Unrest Special Edition

Unrest Special Edition Upgrade

Warlords Battlecry

Warlords Battlecry 2

Fallout 3: Game of the Year Edition est à 7,99 €

Cornerstone: The Song of Tyrim

Divinity: Original Sin - Enhanced Edition

Divinity: Original Sin - Enhanced Edition Collector's Edition

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition

Divinity: Original Sin 2 - Divine Edition

Divinity: Original Sin 2 - Eternal Edition

The Witcher: Enhanced Edition

Witcher 3: Wild Hunt est à 8,99 €

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition

The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine

The Witcher 3: Wild Hunt - Hearts of Stone

Jotun: Valhalla Edition

Fallout est à 4,39 €



Fallout 2 est à 4,39 €



Fallout Tactics est à 4,39 €

Fallout: New Vegas Ultimate Edition

Apsulov: End of Gods

Daymare: 1998

Deathtrap Dungeon

Desert Child

Dreamfall: The Longest Journey

Gex

Hammerwatch

Heroes of Hammerwatch

Heroes of Hammerwatch: Pyramid of Prophecy

Heroes of Hammerwatch: Witch Hunter

Hot Tin Roof: The Cat That Wore A Fedora

Iconoclasts

Knock-Knock

Late Shift

Lost Sea

Mafia

Mafia II: Director’s Cut

Mafia III

Mafia III Deluxe Edition

Mafia III: Family Kick Back Pack

Mafia III: Faster, Baby!

Mafia III: Season Pass

Mafia III: Sign of the Times

Mafia III: Stones Unturned

Dishonored - Definitive Edition

Dishonored 2

Dishonored: Complete Collection

Dishonored®: Death of the Outsider™

Dead Cells: The Bad Seed Bundle

Mark of the Ninja

Minoria

Monster Boy and the Cursed Kingdom

My Memory of Us

My Memory of Us - Collector's Edition

Outlast

Outlast: Whistleblower

Overclocked: Thérapie de Choc

Owlboy

Owlboy Collector's Edition

Pandemonium 2

Pandemonium!

Rad Rodgers Radical Edition

Runaway 2: The Dream of the Turtle

Runaway 3: A Twist of Fate

Runaway: A Road Adventure

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia

Way of the Samurai 3

Way of the Samurai 3 - Deluxe Edition

Way of the Samurai 3 - Deluxe Edition Upgrade

Way of the Samurai 4

Way of the Samurai 4: DLC Pack

We are the Dwarves

Wizard of Legend

World to the West

Assassin's Creed®: Director's Cut est à 3,39 €



Tomb Raider 1+2+3 est à 2,19 €



Tomb Raider: The Angel of Darkness est à 0,99 €



Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles est à 1,29 €

Derniers jours pour les soldes de printemps sur Gog.com . Des milliers de jeux à prix cassés. Et non des moindres. Il y a de véritables pépites à découvrir sur le site et des indispensables.Ne tergiversez pas, vous risqueriez de le regretter.Mieux encore. Pour supporter le confinement, 27 jeux sont proposés gratuitement . Y'a du vieux, mais y'a du très sympa aussi :Quant aux soldes de printemps, on vous laisse encore une fois jeter un oeil. Et, comme d'habitude, on vous a mis nos préférences en gras, selon le rapport qualité/prix qui nous semble le plus intéressant !Les jeux Beamdog sont en soldes :Les jeux Ubisoft sont en soldes !Les jeux Deep Silver sont en soldes :Les jeux dans lesquels vous sauvez le monde sont en soldes :Les jeux d' Aventure sont en soldes :Les jeux de stratégie sont en soldes :Les jeux de construction sont en soldes :Les FPS sont en soldes :Les RPG sont en soldes :Les jeux d' Action sont en soldes :Et bien d'autres encore !