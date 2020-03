- Shinsekai: Into the Depths, un nouveau jeu Capcom sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 27 mars 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un jeu qui tombe à l'eau

Shinsekai: Into the Depths est un jeu d'action signé Capcom dans lequel vous incarnez le dernier survivant humain qui décide, allez savoir pourquoi, explorer les fonds marins. Apparemment, vous pensez pouvoir y trouver des ressources qui vont vous permettre d'améliorer votre équipement et donc votre quotidien.Gestions du niveau de l'oxygène et de la pression sont à prendre en compte lors de vos explorations. Notez que pour la musique, les développeurs se sont amusés à coller des haut-parleurs sous la flotte et à enregistrer le résultat...Le jeu est disponible dès à présent sur le Nintendo eShop , pour le prix de 19,99 €.