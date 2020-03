- The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III pour fin juin

Publié le Vendredi 27 mars 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Si on est encore vivant à ce moment-là...

RPG japonais déjà sorti sur PS4, The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III a été annoncé sur Nintendo Switch. Intiialement prévu pour le printemps, il sortira finalement au début de l'été, puisqu'il est prévu pour le 30 juin prochain.Le jeu raconte l'histoire de Rean, héros de la guerre civile qui s'est déroulée à Erebonia. Maintenant diplômé de l'Académie militaire de Thors, il est devenu instructeur dans une toute nouvelle académie. Il va être propulsé à la tête d’une toute nouvelle Classe VII, et va devoir former et diriger une nouvelle génération de héros : ses ennemmis de toujours, l'organisation Ouroboros, est de retour et pourrait bien relancer de vieilles querelles et plonger tout le continent dans une guerre destructrice... il va falloir y mettre fin.La version Nintendo Switch proposera 26 objets cosmétiques bonus gratuits. Une démo est d'ores et déjà disponible sur le Nintendo eShop, et ce gratuitement.