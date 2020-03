- SnowRunner vous fait prendre l'air

Publié le Vendredi 27 mars 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Agents de surface...

SnowRunner sortira le 28 avril sur PC, PS4 et Xbox One. Parce qu'il aura le droit de sortir, lui. Et comme vous, vous serez toujours terré chez vous, ça vous donnera l'occasion de prendre l'air, du moins virtuellement...La suite de MudRunner vous entraîne aux commandes de gros véhicules de transport que vous devrez mener sur des terrains problématiques comme des routes et chemins inondés, boueux, enneigés, le tout jouable en coop jusqu'à 4.Signé Saber Interactive et Focus Home Interactive, SnowRunner dévoile une nouvelle bande-annonce baptisée "Explore. Gear up. Achieve.".L'occasion de découvrir les chemins de merde que vous allez devoir parcourir...