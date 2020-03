- Life is Strange 2 : la démo est disponible

Publié le Vendredi 27 mars 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

On jette un oeil ?

Square Enix et Dontnod Entertainment viennent de mettre en ligne la démo de leur jeu Life is Strange 2. Ce jeu d'aventure à choix raconte l'histoire de deux frères, Sean, 16 ans et Daniel, 9 ans, qui se voient obligés de fuir leur domicile de Seattle, à la suite d'un évènement tragique...Une aventure sur fond de pouvoirs télékinésiques, qui va les mener jusqu'au bout de leur relation de frères...Le jeu complet, quant à lui, comporte cinq épisodes.