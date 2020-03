- Nintendo Switch : une avalanche de nouveaux jeux prévus

Publié le Vendredi 27 mars 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Y'en a deux qui nous intéressent... saurez-vous découvrir lesquels ?

Nintendo a, lors de son dernier Nintendo Direct, annoncé une multitude de nouveaux jeux à sortir sur sa Nintendo Switch. Enfin, quand on parle de "nouveaux jeux"... il s'agit surtout de portages de vieux jeux... que l'on retrouvera avec plaisir pour certains. Moins pour d'autres. Mais bon. Dans l'ensemble, hein... on fera avec.Sont disponibles dès aujourd'hui, Good Job!, dans lequel vous devez accomplir des tâches loufoques dans un immeuble de bureau délirant ; Shinesekai Into the Depths, un jeu Capcom dont on vous reparle très rapidement (dans la matinée), Panzer Dragoon Remake, un jeu d'action à dos de dragon ; et Star Wars Jedi Knight Jedi Academy, sorti initialement en 2003.Dans le courant de l'année, on attend : Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Bravely Default II, XCOM 2 Collection, comprenant XCOM 2, 4 packs de DLC et l'extension War of the Chosen, Borderlands Legendary Collection, comprenant le jeu Borderlands, sa suite, Borderlands 2, et sa « pré-suite », Borderlands: The Pre-Sequel, BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered et BioShock Infinite: The Complete Edition, ainsi que BioShock: The Collection, 51 Worldwide Games, Fuser, King's Bounty II,, Ninjala, Catherine Full Body etLe tout à découvrir dans la vidéo ci-dessous.