- World War Z est gratuit sur l'Epic Games Store

Publié le Vendredi 27 mars 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Avec du crossplay en prime

Focus Home Interactive et Saber Interactive proposent cette semaine le jeu World War Z, inspiré du film, lui-même librement inspiré du livre, gratuitement sur l' Epic Games Store Ce FPS en coop, face à des hordes de zombies déchaînés, est plutôt réussi et sympathique, soit dit en passant. Bonne nouvelle également : il devient crossplay entre PC et Xbox One. Les deux communautés vont donc pouvoir s'affronter. Histoire de montrer aux consoleux qui sont les patrons... D'ailleurs, sur Xbox One, le jeu est à -75% jusqu'au 30 mars.Au passage, notez que les jeux Figment et Tormentor X Punisher sont aussi gratuits actuellement sur l'Epic Games Store.