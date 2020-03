Top des ventes de jeux sur Steam

Publié le Lundi 30 mars 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Les joueurs PC ont du pognon

DOOM Eternal Half-Life: Alyx Grand Theft Auto V Valve Index VR Kit The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition Last Oasis Monster Hunter World: Iceborne DOOM Eternal Deluxe Edition Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition RESIDENT EVIL 3

Comme chaque lundi, Steam dévoile son top des ventes de jeux vidéo. Et nous nous en faisons l'écho. Un écho souvent moqueur, parce qu'il faut bien le dire, les joueurs PC ont parfois de drôles de goûts.Mais est-ce surprenant, concernant une catégorie de joueurs pétés de thunes, qui n'hésitent pas à débourser plus de 1000 € juste pour un jeu ?Les joueurs PC sont des nantis, c'est bien connu.Si, si.Le Valve Index VR Kit à 1079 € qui se place en 4ème position des ventes, on en parle ou bien ?