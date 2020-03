Undermine, un petit jeu indé qui vous envoie sous terre

Publié le Lundi 30 mars 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Six pieds ou plus

Développé par Thorium Entertainment, un petit studio indé créé par des anciens de chez Relic Entertainment (Homeworld, Company of Heroes), Undermine est un roguelike qui vous emmène dans une quête de gloire, d'or, de pouvoirs magiques et forcément, de combats contre des créatures bien décidées à protéger leurs biens que vous convoitez.Le jeu est en accès anticipé sur Steam et sortira cette année sur Nintendo Switch et Xbox One également.Le jeu est en français et se dévoile via une nouvelle vidéo.