Kingdom Majestic : deux jeux Pixel Art en compilation

Publié le Lundi 30 mars 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Si on allait niquer nos voisins ?

Kingdom Majestic est une compilation qui regroupe les deux jeux Kingdom New Lands sorti en 2016 et Kingdom Two Crowns sorti en 2018, ainsi que leurs DLC.Prévue pour le 18 juin prochain sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, cette compilation est donc la réunion des deux jeux de stratégie en Pixel Art, qui ont eu un certain succès, remportant notamment le prix de « Best of Indie Arena » à la Gamescom.Vous incarnez un Roi qui veut agrandir son royaume et ce, bien entendu, au détriment de vos voisins. Même si les voisins sont des monstres redoutables, violents et hargneux. Cela dit, entre nous, si on tentait de vous piquer vos terres, vous le deviendriez aussi, non ?Mais soit. En plus des combats, vous devrez gérer votre royaume, ses finances, sa prospérité...